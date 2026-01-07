प्रचारासाठी बँड पथकांना मागणी
तुर्भे, ता. ७ (बातमीदार) : निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगात येताच प्रचारासाठी बँड पथकांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. प्रत्येक उमेदवार आपल्या प्रचाराला दणदणीत आवाज, ढोल-ताशांचा गजर आणि भव्य मिरवणुकीची झळाळी देण्यासाठी बँड पथकांकडे धाव घेत आहे. परिणामी शहरासह ग्रामीण भागातही बँड पथकांचे बुकिंग फुल्ल झाले असून दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
पूर्वी लग्नसमारंभापुरती मर्यादित असलेली ही पथके आता राजकीय प्रचाराची शान बनली आहेत. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत सलग कार्यक्रमांमुळे अनेक पथके थकवा न पाहता काम करत आहेत. काही ठिकाणी एकाच दिवशी दोन-तीन प्रचार फेऱ्यांसाठी बँड पथकांची चढाओढ सुरू असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, बँड पथक न मिळाल्याने काही उमेदवारांना पर्यायी साधनांचा वापर करावा लागत असून प्रचारात ‘आवाजाच्या ताकदी’वरच लक्ष केंद्रीत झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. निवडणूक जवळ येत असताना पुढील काही दिवसांत बँड पथकांची मागणी आणखी वाढणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
प्रचारासाठी रिक्षा चालकांकडेही विचारणा होत आहे. त्यांना दिवसभर प्रचारासाठी आर्थिक स्वरुपात मदत करण्यात येते. त्यामुळे पुढील काही दिवस हंगामी रोजगाराला चालना मिळणार असल्याचे दिसत आहे.
