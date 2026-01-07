शहराचा चेहरा महायुतीच्या विजयाने बदलेले: देवेंद्र फडणवीस
भिवंडीचा चेहरा बदलणार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन
भिवंडी, ता. ७ (वार्ताहर) ः भिवंडी पालिकेत वर्षांवर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी शहराचा चेहरा भकास केला आहे. तो चेहरा बदलण्यासाठी भाजप शिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी भिवंडीकरांनी सहा भाजप सदस्य बिनविरोध निवडून दिले आहेत. आता सत्ता महायुतीची येऊन महापौर बसल्यावर ते ज्या निधीचा विकास आराखडा घेऊन येतील त्याला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
भिवंडीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे महायुतीच्या उमेदवारांसाठी आयोजित विजय संकल्प सभेत मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, आमदार महेश चौघुले, शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, प्रदेश सचिव अॅड माधवी नाईक, शहराध्यक्ष रवी सावंत, शिवसेना शहराध्यक्ष श्याम पाटील, आर. पी. आय शहराध्यक्ष महेंद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते.
ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या भिवंडी शहरात ११ तलाव होते. आज त्यापैकी फक्त ५ शिल्लक राहिले आहेत. या शहराच्या विकासाची मानसिकता सत्ताधाऱ्यांची नाही. ती फक्त भाजपमध्ये आहे. या पालिका सत्तेला एटीएम म्हणून बघणाऱ्यांना बाजूला सारण्याची वेळ आली आहे. या शहराच्या विकासाची काळजी महायुती सरकारने केली. म्हणून शहराती रस्ते काँक्रीटीकरण, मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित झाला.
मेट्रो प्रकल्प पाचचा ठाणे ते भिवंडी हा पहिला टप्पा २०२७ मध्ये, तर पुढील भिवंडी ते कल्याण हा दुसरा टप्पा त्यापुढील दोन वर्षांत कार्यान्वित करणार. येथील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी रस्ते रुंदीकरण, उड्डाणपूल, भुयारी मार्गांच्या माध्यमातून मार्ग काढला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ज्या ज्या ठिकाणी भाजपचा महापौर निवडून दिला. त्या शहराचा चेहरा बदलला. आम्ही पाहिजे तेवढा निधी द्यायला तयार आहोत. पण जनतेच्या विकासा ऐवजी स्वतःच विकास करणारे निवडून दिले. तर पुन्हा शहर चुकीच्या वाटेने जाईल. आम्ही जे बोलतो ते करतो म्हणून भिवंडी पालिकेची सत्ता भाजपच्या हाती सोपवा असे सांगत जो पर्यंत देवभाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. सभे पुर्वी अॅड माधवी नाईक, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या हस्ते वचननाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले.
