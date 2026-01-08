सत्तेसाठी कोट्यधीशांची शर्यत
दिनेश गोगी : सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. ८ : चार वर्षांनंतर होत असलेल्या उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत ७८ जागांसाठी तब्बल ४३२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोट्यधीश उमेदवारांचा सहभाग असून, तब्बल १३ उमेदवार करोडपती असल्याचे समोर आले आहे.
५० कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती असलेल्या उमेदवारांमध्ये भाजपच्या हेमा पिंजानी या सर्वाधिक ९३ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या मालमत्तेसह अव्वल स्थानावर आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ शिंदे गटाचे राजेंद्रसिंह भुल्लर हे ५७ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या मालमत्तेसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. करोडपती उमेदवारांपैकी बहुतांश उमेदवार उद्योगपती व व्यावसायिक असल्याचे चित्र आहे. उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या नामनिर्देशन अर्जांमधील सत्यप्रतिज्ञापत्रांमधून ही माहिती पुढे आली आहे. या आकडेवारीनुसार कोट्यधीश उमेदवारांमध्ये शिवसेनेचे सर्वाधिक सात उमेदवार आहेत. भाजपचे तीन, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि साई पक्षाचा प्रत्येकी एक उमेदवार या यादीत आहे.
खर्चावर नियंत्रण
अनेक उमेदवार लखपती असल्याचीही लक्षणीय नोंद आहे. मात्र, उमेदवार करोडपती किंवा लखपती असले, तरी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला केवळ नऊ लाख रुपयांपर्यंतच निवडणूक खर्चाची मर्यादा आहे. या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानुसार खर्च सनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाचे नोडल अधिकारी व मुख्य लेखाधिकारी किरण भिलारे असून, मुख्य लेखा परीक्षक अभिजित पिसाळ, विलास नागदिवे आणि संजय वायदंडे यांचे पथक तैनात करण्यात आले आहे.
यादी पुढीलप्रमाणे..
शिवसेना
राजेंद्रसिंह भुल्लर महाराज (५७ कोटी ५७ लाख)
विजय पाटील (३३ कोटी)
महेश सुखरामानी (१२ कोटी)
अरुण आशान (११ कोटी)
जया माखीजा (१० कोटी)
पप्पू कलानी यांची कन्या सीमा कलानी (९ कोटी)
मीनाक्षी पाटील (८ कोटी)
भाजप
उद्योगपती प्रेम झा यांच्या पत्नी हेमा पिंजानी (९३ कोटी ९३ लाख)
आमदार कुमार आयलानी यांच्या पत्नी व माजी महापौर मीना आयलानी (४४ कोटी)
जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया (१० कोटी)
काँग्रेस
विजय ठाकूर (३८ कोटी)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)
जिल्हाध्यक्ष भरत गंगोत्री (३३ कोटी)
साई पक्ष
पक्षप्रमुख जीवन इदनानी (२४ कोटी)
