रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत अंबरनाथमधील १२ काँग्रेस नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश
काॅंग्रेसचे ११ नगरसेवक भाजपत दाखल
अंबरनाथमधील एकाचा मात्र बाहेरून पाठिंबा
वाशी, ता. ८ (बातमीदार) ः भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत अंबरनाथमधील काँग्रेस पक्षाच्या ११ नगरसेवकांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. तर काँग्रेस पक्षाच्या पंजा या चिन्हावर विजयी झालेले कबीर गायकवाड यांनी मात्र आपला अंबरनाथ विकास आघाडीला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच आपण भाजपमध्ये प्रवेश केला नसल्याचे त्यांनी समाजमाध्यावर म्हणटले आहे.
नवी मुंबई येथे हा पक्षप्रवेश झाला. त्यामुळे अंबरनाथच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पक्षप्रवेशाची चर्चा केवळ अंबरनाथपुरती मर्यादित न राहता राज्यभर सुरू झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा पक्षप्रवेश भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रवेश करणारे नगरसेवक
प्रदीप नाना पाटील
दर्शना उमेश पाटील
अर्चना चरण पाटील
हर्षदा पंकज पाटील
तेजस्विनी मिलिंद पाटील
विपुल प्रदीप पाटील
मनीष म्हात्रे
धनलक्ष्मी जयशंकर
संजवणी राहुल देवडे
दिनेश गायकवाड
किरण बद्रीनाथ राठोड
