लाडक्या बहिणीचा प्रचाराला उस्फूर्त प्रतिसाद
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील परिसरात शिंदे गटाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या लाडकी बहिण उपक्रमाचा प्रचाराला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. गल्लीबोळातून ते प्रभाग पातळीपर्यंत सुरू असलेल्या प्रचार फेऱ्यांमध्ये महिलांची मोठी गर्दी उसळत असून, या उपक्रमामुळे शिंदे गटाच्या प्रचाराला बळ मिळाल्याचे चित्र आहे.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, घरगुती आधारासाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी लाडकी बहीण योजना निर्णायक ठरत असल्याचे महिलांकडून बोलून दाखवले जात आहे. हा केवळ जाहीरनामा नाही, तर आमच्या जगण्यात दिलासा देणारी योजना आहे, अशा प्रतिक्रिया प्रचारादरम्यान ऐकायला मिळत आहेत.
शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला थेट जनसंपर्क, घराघरात पोहोचलेला प्रचार आणि योजनांची स्पष्ट माहिती यामुळे महिलांमध्ये विश्वास अधिक दृढ होत आहे. बचतगट, महिला मंडळे आणि तरुणींनी मोठ्या संख्येने प्रचारात सहभाग घेतल्याने विरोधकांची चिंता वाढल्याचेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. प्रचार फेरीदरम्यान महिला, तरुणी तसेच बचतगटांच्या सदस्यांचा मोठा सहभाग दिसून येत आहे.
