भिवंडीत आचारसंहितेचा भंग करून तलवार नाचवत दहशत
दहशत पसरविणाऱ्या
२६ जणांवर गुन्हा
भिवंडी, ता. ९ ः भिवंडीत निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करत मद्यपींनी तलवार नाचवत परिसरात दहशत निर्माण केल्याप्रकरणी २६ जणांविरोधात निजामपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरातील कोंबडपाडा गावदेवी मंदिर परिसरात २६ जण दारू पिऊन परिसरात दहशत पसरवत असल्याची खबर निजामपुरा पोलिसांना मिळताच, पोलिसांनी या ठिकाणी धाड टाकत रोहित व्यंकटेश नेडिमेटला (वय २५), दयाशंकर श्रीराम ताला (वय २७) याच्यासह आसपासच्या शहरातील सहकाऱ्यांसमवेत एकूण २६ जणांवर गुन्हे दाखल करत त्यांच्याकडून दोन लोखंडी तलवारी जप्त केल्या आहेत. याप्रकरणी त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती निजामपुरा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वास डगळे यांनी दिली आहे.
