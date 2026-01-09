खारघर डोंगरावर वाघाचा वावर, वाघ कॅमेरात कैद झाल्याचा वन विभागाकडून दुजोरा.
खारघर डोंगरावर वाघाचा वावर
कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचा वन विभागाकडून दुजोरा
खारघर, ता. ९ (बातमीदार) ः खारघर टेकडीवर वाघ असल्याचे शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी खारघरमधील काही व्यक्तींनी आपल्या मोबाईलमध्ये टिपल्याचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. दरम्यान, वन विभागाच्या कॅमेरात वाघ असल्याचा दुजोरा वन विभागाकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे खारघर टेकडीवर वास्तव्यास असलेल्या पाड्यामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
खारघर डोंगरावर मागील महिन्यात बिबट्या असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. या वेळी वन विभागाकडून अफवा असल्याचे सांगण्यात आले होते. दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी खारघरचा राजा श्री गणेश चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष विजय पाटील हे काही सहकाऱ्यांसह खारघर टेकडीवर चारचाकी वाहनाने फणसवाडी येथे जात होते. या वेळी वाघ रस्ता पार करीत असल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी व्हिडिओ काढून व्हायरल केला. यासंदर्भात फणसवाडीपाड्यातील ग्रामस्थाकडे विचारणा केली असता, आमच्या अनेकांनी पाहिले, मात्र आम्हाला वन विभागाकडून खोटे ठरविले जाते. वाघाने एखाद्या व्यक्तीवर हल्ला केल्यास त्यास कोण जबाबदार, असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे. वन विभागाकडून ठोस उपाययोजना करून वाघाला बंदिस्त करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
कोट
शुक्रवारी सकाळी डोंगरावर वाहनाने जात असताना फणसवाडी आणि चाफेवाडी पाड्याच्या मध्यभागी रस्त्यावर वाहनासमोरून वाघ जाताना पाहिले. एवढेच नव्हे तर गाडी उभी करून पाहात असल्यामुळे वाघ झुडपात गेला. डोंगरावर आदिवासी ग्रामस्थ वास्तव्यास आहेत. वन विभागाने वेळीच उपाययोजना करावी.
- विजय पाटील, अध्यक्ष - खारघरचा राजा गणेश मंदिर, खारघर
कोट -
डोंगरावर वाघ असल्याचे वन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच जंगल भाग असल्यामुळे खारघर डोंगरावर पर्यटकांना प्रवेश बंद करण्यात यावा, असे पत्र सिडकोला दिले जाणार आहे.
- गजानन पांढरपट्टे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पनवेल वन विभाग
