एफडीएने केली कारवाई
‘व्ही. एन. देसाई’मध्ये बेकायदा उपाहारगृह
अन्न व औषध प्रशासनाकडून बंदीची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : पालिकेच्या सांताक्रूझ येथील व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात गंभीर निष्काळजीपणाचा प्रकार समोर आला आहे. रुग्णालय परिसरातील उपाहारगृह हे अन्न व औषध प्रशासन परवान्याविना दीर्घकाळ सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. नियमानुसार रुग्णालयातील कोणत्याही उपाहारगृहासाठी ‘एफडीए’चा परवाना घेणे आणि वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे; जेणेकरून रुग्ण, नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ व दर्जेदार अन्न मिळू शकेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार व्ही. एन. देसाई रुग्णालयामधील उपाहारगृहाचा एफडीए परवाना २२ मार्च २०२५ रोजीच संपुष्टात आला; मात्र त्यानंतरही या उपाहारगृहाचे कामकाज सुरूच होते. हे उपाहारगृह चालवणाऱ्या कंत्राटदाराने परवाना नूतनीकरणाकडे दुर्लक्ष केले तसेच रुग्णालय प्रशासनानेही या गंभीर बाबीकडे लक्ष दिले नाही. बराच काळ ही चूक एफडीएच्या नजरेतही आली नाही. अलीकडे एफडीएकडून करण्यात आलेल्या तपासणीदरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर एफडीएने तत्काळ कठोर भूमिका घेत उपाहारगृह बंद करण्याची कारवाई केली. वैध परवान्याविना अन्नपदार्थांची विक्री करणे हे नियमांचे उल्लंघन असून, त्यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे एफडीए अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष
व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात दररोज शेकडो रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक आणि रुग्णालयातील कर्मचारी या उपाहारगृहात नाश्ता, जेवण करतात. अशा परिस्थितीत अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत व स्वच्छतेबाबत झालेली ही हलगर्जी चिंतेचा विषय ठरली आहे. सध्या एफडीए या प्रकरणात पुढील कारवाई करीत असून, पालिका प्रशासन उपाहारगृह कंत्राटादाराविरोधात आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
