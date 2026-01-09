आदर्श प्रकरणातील शाळेचा सचिव तुषार आपटे भाजपचा स्वीकृत नगरसेवक
गंभीर गुन्ह्यातील आपटे स्वीकृत नगरसेवक
निकाल येईपर्यंत निर्दोष मानण्याची भाजपची भूमिका
बदलापूर, ता. ९ (बातमीदार) ः बदलापूरमधील खासगी शाळेतील दोन चिमुकल्यांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाने संपूर्ण राज्यासह देशाचे लक्ष वेधले होते. या घटनेनंतर बदलापूरमध्ये उसळलेले तीव्र आणि काही ठिकाणी हिंसक आंदोलनही सर्वांनी पाहिले. या प्रकरणातील त्या शाळेचे तत्कालीन सचिव तुषार आपटे यांच्यावर विविध गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. काही काळ ते कारागृहात होते. त्यानंतर त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला. आता याच तुषार आपटे यांना भाजपकडून बदलापूर नगर परिषदेत स्वीकृत नगरसेवकपद देण्यात आल्याने शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. अत्याचारासारख्या गंभीर प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तीला नगरसेवकपद कशाच्या आधारावर देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या निर्णयावर भाजपचे स्थानिक नेते राजेंद्र घोरपडे यांनी सांगितले, की तुषार आपटे यांनी नगरसेवकपदासाठी थेट उमेदवारी मागितली होती, मात्र ती देण्यात आली नाही. निवडणूक काळात आपटे यांनी पक्षाच्या इतर उमेदवारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मेहनत घेतली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भाजपचे चार उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले, असा दावा त्यांनी केला. बदलापूर आदर्श शाळेतील संबंधित प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. अद्याप निकाल लागलेला नाही. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित व्यक्ती निर्दोष मानली जाते. तुषार आपटे यांनी गेल्या अनेक वर्षांत सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. आदर्श विद्या मंदिर शाळेचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी त्यांनी विशेष योगदान दिल्याने स्थानिक स्तरावर त्यांच्या नावाची स्वीकृत सदस्य म्हणून घोषणा करण्यात आली, असे घोरपडे यांनी नमूद केले.
