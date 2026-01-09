वसई विरार मधील एकही गरिबांचे घर तोडू देणार नाही
एकाही गरिबाचे घर तोडू देणार नाही
वसई-विरारसाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन
विरार, ता. ९ (बातमीदार) ः वसई-विरारमध्ये एकाही गरिबाचे घर तोडून देणार नाही. एकीकडे अनधिकृत बांधकामानंतर लोकांना धमकावून आतापर्यंत याठिकाणी काही लोकांनी राज्य केले आहे. आम्ही घर देणारे आहोत, घर घेणारे नाहीत. काहींनी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लोकांना धमकावले आहे, यापुढे हे खपून घेणार नाही. यापूर्वी वसई-विरारची ओळख केळी, दूध होती; पण कालांतराने या ठिकाणी दहशतीचे राजकारण सुरू झाले. याठिकाणच्या लोकांनी या महापालिकेचा एटीएम म्हणून वापर केला. या ठिकाणी टँकरमाफिया निर्माण झाले. आम्हाला वसई-विरारची ओळख विकासाची करायची आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नालासोपारा येथील भाजप-शिवसेना युतीच्या जाहीर सभेत केले.
शिवसेना-भाजपच्या युतीची जाहीर सभा नालासोपारा येथील सेंट्रल पार्क येथे झाली. या सभेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, भाजप अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, खासदार सावरा, आमदार राजन नाईक, आमदार स्नेहा दुबे-पंडित, आमदार विलास तरे, आमदार राजेंद्र गावित, सेनेचे माजी आमदार रवींद्र फाटक, आदिवासी विकास मंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार विवेक पंडित यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
वसईची हरित वसई संस्कृती टिकविणार
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून बाजूच्या ठिकाणी १,००० कोटी रुपयांचे काम करायचे आहे. मेट्रो १३ मिरा रोडहून २२ स्थानकांसह वसई-विरारमध्ये आणायची आहे. जपान सरकारच्या मदतीने विरारपर्यंत आपण कोस्टल रोड तयार करीत आहोत. विरार-अलिबाग मल्टी कॉरिडॉर ६० हजार कोटी रुपयांचा बनवत आहोत. त्यामुळे ट्राफिकची समस्या सुटणार आहे. याठिकाणी पुढच्या वर्षी बुलेट ट्रेन येत आहे. त्या माध्यमातून रोजगार देणार आहोत. याठिकाणी नवीन क्लस्टर तयार करतोय, त्यामुळे एकाही गरिबाचे घर तोडू देणार नाही. या भागात नव्याने सात उड्डाणपुल बांधून, ४० फूट रुंद रिंगरूट बनवणार आहोत. वसईची हरित वसई संस्कृती टिकविणार आहोत. असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात देशात झालेल्या प्रगतीचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला.
