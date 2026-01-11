नायर रुग्णालयातील कॅथलॅब लवकरच कार्यान्वित
हृदयरुग्णांसाठी दिलासादायक निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : पालिकेच्या नायर रुग्णालयात तांत्रिक बिघाडामुळे बंद असलेली कॅथलॅब सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, येत्या काही दिवसांत ही अत्यावश्यक सुविधा रुग्णांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी कॅथलॅबच्या दुरुस्तीस मंजुरी दिली असून, संबंधित कंपनीला तातडीने काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती रुग्णालय प्रशासनाकडून देण्यात आली.
कॅथलॅब बंद असल्यामुळे नायर रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या हृदयरुग्णांना अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टीसारख्या महत्त्वाच्या तपासण्या व उपचारांसाठी इतर पालिका रुग्णालयांत पाठवावे लागत होते. काही रुग्णांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागल्याने आर्थिक ताण वाढत होता. तसेच उपचारास होणारा विलंब अनेक रुग्णांसाठी धोकादायक ठरत असल्याचे चित्र होते.
कॅथलॅब सेवा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर नायर रुग्णालयातच तातडीचे हृदयविकार उपचार उपलब्ध होणार आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांवर वेळेत उपचार शक्य होणार असून, अनेक गंभीर रुग्णांसाठी ही सुविधा जीवनरक्षक ठरण्याची शक्यता आहे. सध्या आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासह प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शॉर्टसर्किटची घटना
काही दिवसांपूर्वी नायर रुग्णालयातील कॅथलॅबमध्ये शॉर्टसर्किटची घटना घडली होती. या घटनेत यंत्रणेचे महत्त्वाचे भाग निकामी झाले होते. त्यामुळे अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, पेसमेकर बसवणे तसेच इतर हृदयविकारांवरील उपचार तात्पुरते थांबविण्यात आले होते.
सेवेची निकड
नायर रुग्णालयाच्या हृदयविकार विभागात दररोज सरासरी आठ ते १२ रुग्णांची अँजिओग्राफी, दोन अँजिओप्लास्टी करण्यात येतात. याशिवाय पेसमेकर बसवणे व हृदयाच्या झडपांवरील उपचार नियमितपणे केले जातात. मात्र कॅथलॅब बंद राहिल्यामुळे या सेवांवर मोठा परिणाम झाला असून, रुग्णांचे हाल वाढले होते. त्यामुळे ही सुविधा तातडीने सुरू करणे अत्यावश्यक असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.
पालिका आयुक्तांकडून आवश्यक मंजुरी मिळाली असून, संबंधित कंपनीशी संपर्क साधण्यात आला आहे. दुरुस्तीसाठी लागणारे आवश्यक पार्ट मागविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुरुस्ती पूर्ण होताच कॅथलॅब सेवा लवकरच रुग्णांच्या सेवेत सुरू केली जाईल.
- डॉ. शैलेश मोहिते, अधिष्ठाता, नायर रुग्णालय
