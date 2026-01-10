खोपोलीतील उपजिल्हा रुग्णालय दर्जेदार असणार- नगराध्यक्ष कुलदीप शेंडे
खोपोलीतील उपजिल्हा रुग्णालय दर्जेदार असणार ः नगराध्यक्ष कुलदीप शेंडे
खालापूर, ता. १० (बातमीदार) ः खोपोलीतील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष कुलदीपक शेंडे यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारताच थेट उपजिल्हा रुग्णालय आणि नाट्यगृहाच्या प्रश्नाला हात घातला आहे. रुग्णांची परवड थांबण्यासाठी उपजिल्हा रुग्णालयासाठी युद्धपातळी प्रयत्न करणार शेंडे यांनी सांगितले.
खोपोलीच नव्हे तर संपूर्ण तालुक्याच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला उपजिल्हा रुग्णालयाचा विषय अद्याप मार्गी लागलेला नाही. खालापूर तालुक्यातील ४४ ग्रामपंचायती, एक नगरपंचायत आणि खोपोलीसारखी श्रीमंत नगरपरिषद असताना देखील आपत्कालीन परिस्थितीत उपचार होतील, असे सरकारी आणि खाजगी रुग्णालय देखील उपलब्ध नसल्याने कित्येकांना जीव गमवावा लागला आहे. तर, खोपोली नगरपरिषद रुग्णालय, खालापुरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि चौक येथील ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणी मर्यादित स्वरूपात उपचार होतात. रुग्णावर तातडीने शस्त्रक्रिया आणि गंभीर रुग्ण असल्यास तालुक्यात उपचाराची सोय नसल्याने मुंबई व पुणे धावपळ करावी लागते. या परवड थांबण्यासाठी कुलदीपक शेंडे यांनी उपजिल्हा रुग्णालयासाठी युद्धपातळी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
जिल्ह्यातील इतर उपजिल्हा रुग्णालयापेक्षा वेगळे आणि सर्व सोयींनी सुसज्ज असे उपजिल्हा रुग्णालय खोपोलीत तयार करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. सीएसआर फंड आणि आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या सहकार्याने नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा मिळेल त्यासाठी प्रयत्न असतील.
- कुलदिपक शेंडे, नगराध्यक्ष, खोपोली
**फोटो- नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष कुलदीपक शेंडे आणि सर्व नगरसेविका.
