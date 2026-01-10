माजी महापौर ऑडिओ क्लिपमुळे वादात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : ठाणे पालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. अशातच आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत असताना आता थेट शिंदे सेनेच्या माजी महापौरांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून प्रभाग क्रमांक ३ मधील निवडणूक अधिक चर्चेचा विषय ठरली आहे. शिंदे सेनेच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी आगरी समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याची ऑडिओ क्लिप समाज माध्यमावर प्रसारित झाली आहे. त्यामुळे शिंदे या वादात सापडल्या आहेत.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये मानपाडा, मनोरमानगर, आझादनगर हा परिसर येतो. या भागातून जिल्हाप्रमुख मीनाक्षी शिंदे या निवडून येतात. याच प्रभागातून ज्येष्ठ नगरसेवक संजय भोईर यांचे बंधू भूषण भोईर हे गेल्या वर्षी निवडून आले आहे. अशातच त्यांच्यात असलेले राजकीय मतभेद त्यातून भोईर यांच्या जागी स्थानिक पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्याला संधी देण्याची मागणी मीनाक्षी शिंदे यांचे समर्थक असलेले शाखाप्रमुख विक्रांत वायचळ यांनी उघडपणे भूमिका मांडली होती. त्यानंतर वायचळ यांच्या विरोधात पक्षाने कारवाई करीत निलंबित केले. त्यावेळी नाराज झालेल्या शिंदे यांनी राजीनामा दिला. या घडामोडीनंतर अखेर शिंदे सेनेने भूषण यांना उमेदवारी डावलत वायचळ यांना उमेदवारी दिली. यामुळे भूषण यांनी बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
दरम्यान, एक ऑडिओ क्लिप समाज माध्यमांवर प्रसारित झाली. यामध्ये एका व्यक्तीशी मीनाक्षी शिंदे संवाद साधत असून त्यात त्यांनी आगरी समाजाविषयी आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद शब्द वापरल्याची चर्चा आहे. यामुळे आगरी समाजात तीव्र नाराजीचा सूर उमटत असून या वक्तव्याचा जाहीर निषेध केला जात आहे. ठाण्याच्या प्रथम नागरिकपदाची जबाबदारी सांभाळलेल्या व्यक्तीकडून अशी भाषा शोभते का, असा प्रश्न उपस्थित करत आता क्रांतीच्या मशाली पेटणार असून, जनता ही हुकूमशाही मोडून काढेल, असेही म्हटले आहे.
…………..
प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये आमच्या प्रचाराचा झंझावात सुरू आहे. मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची जमीन सरकू लागली आहे. त्यातूनच असे फेक ऑडिओ त्यांनी प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एआयमार्फत काही व्हिडिओ तयार केले असून १२ तारखेला तेदेखील प्रसारित करणार असल्याचे समजत आहे. चरित्रमलीन करून जर ते निवडणुका जिंकू शकतात, असे त्यांना वाटत आहे. राजकारणात विचाराची लढाई असावी, कोणाच्या खासगी आयुष्यावर टीका करू नये, असे घाणेरडे राजकारण बाहेरच्या लोकांनी इथे चालविले आहे. त्यांना हद्द पार करण्यासाठी मानपाड्यातील जनता सज्ज झाली आहे. १६ तारखेला त्यांना त्यांचे उत्तर मिळेल.
- मीनाक्षी शिंदे, माजी महापौर, शिवसेना शिंदे गट
