पारदर्शक निवडणुकीसाठी यंत्रणांनी सज्ज राहावे
मुख्य निवडणूक निरीक्षक पी. वेलरासू यांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, शांततापूर्ण आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुख्य निवडणूक निरीक्षक पी. वेलरासू तसेच निवडणूक निरीक्षक समीक्षा चंद्राकार यांनी ठाणे महापालिकेच्या निवडणूक कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात मतदान पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी अधिक समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश या वेळी पी. वेलरासू यांनी दिले.
ठाणे महापालिकेत आयोजित या आढावा बैठकीत निवडणुकीच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय तयारीवर सखोल चर्चा करण्यात आली. ईव्हीएम मशीनचे कमिशनिंग, सीलिंग आणि सुरक्षित साठवणुकीबाबत सविस्तर माहिती घेण्यात आली. स्ट्राँग रूमवर २४ तास सुरक्षा, प्रवेश नोंदणी आणि सीसीटीव्ही निरीक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. मतदार यादी, मतदान केंद्रांवरील सोयीसुविधा आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यावर भर देण्यात आला. संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांवर विशेष पोलिस बंदोबस्त, वेबकास्टिंग आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेचा आढावा घेण्यात आला.
भरारी पथके
निवडणूक निरीक्षकांनी चेकनाके आणि भरारी पथकांच्या कार्यपद्धतीचे निरीक्षण केले. मतदानाच्या दिवशी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी भरारी पथकांनी अधिक सक्रिय राहण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची वेळेत चौकशी करून तत्काळ कारवाई करण्यावर निरीक्षकांनी भर दिला. या बैठकीला ठाणे महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव, पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, निवडणूक उपायुक्त उमेश बिरारी यांच्यासह सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि पोलिस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
निवडणूक निरीक्षकांचे मुख्य निर्देश
१. स्ट्राँग रूममध्ये विनापरवाना प्रवेशास पूर्णतः बंदी आणि नोंदवहीची अचूकता राखणे.
२. तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी आणि वेगवान करणे.
३. संवेदनशील केंद्रांवर वेबकास्टिंगद्वारे थेट लक्ष ठेवणे.
४. मतमोजणी प्रक्रियेसाठी मनुष्यबळ आणि वाहतुकीचे चोख नियोजन करणे.
