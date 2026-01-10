आंबेवाडी साखळी उपोषण तात्पुरते स्थगित
आंबेवाडी साखळी उपोषण तात्पुरते स्थगित
तहसीलदारांच्या तीन दिवसांत बैठक आश्वासन; तोडगा निघाला नाही तर आंदोलन तीव्र
रोहा ता. १० (बातमीदार) : आंबेवाडी नाका येथे मुंबई-गोवा महामार्गावरील विविध मागण्यांसाठी ५ जानेवारीपासून सुरू असलेले साखळी उपोषण शनिवारी (ता. १०) तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. उपोषण स्थळी सकाळी रोहा तहसीलदार डॉ. किशोर देशमुख यांनी भेट देत येत्या तीन दिवसांत जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचीसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. यानुसार उपोषणकर्त्यांना लेखी आश्वासन देऊन तात्पुरते उपोषण थांबवण्याची विनंती करण्यात आली.
उपोषणास माजी सरपंच सुरेश महाबळे, चंद्रकांत लोखंडे, दयाराम पवार, समीर महाबळे, महेंद्र वाचकवडे, चंद्रकांत जाधव, विजय बोरकर, कुलदीप सुतार, संजय कुर्ले, विष्णू महाबळे, विश्वास बागूल, उदय खामकर, मंगेश सरफळे, गणेश शिंदे, दगडू हटकर आणि कोलाड-आंबेवाडी-वरसगाव परिसरातील नागरिक सहभागी होते. मंत्री भरत गोगावले यांचे प्रतिनिधी अरुण चाळके यांनीही या वेळी भेट दिली.
१६ जानेवारीला मंत्रालयात मुंबई-गोवा महामार्ग अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. उपोषणकर्त्यांना पुढील बैठकीची वेळ लेखी कळवली जाईल.
चौकट
मंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्रशासन व महामार्गाचे संबंधित अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेण्याबाबत सूचनेनुसार उपोषण स्थगित करून प्रशासनास सहकार्य करावे. पुढील बैठकीची वेळ निश्चित झाल्यावर उपोषणकर्त्यांना लेखी कळवले जाईल. हे पत्र रोहा तहसीलदार डॉ. किशोर देशमुख यांनी दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.