उरण तालुक्यात मुंबईचा घातक कचरा
नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात; प्रशासन बघ्याच्या भूमिकेत
उरण, ता. १० (वार्ताहर) : निसर्गसंपन्न उरण तालुक्यात मुंबई आणि नवी मुंबईमधील मोठ्या प्रकल्पांचा घातक कचरा आणि डेब्रिज दररोज सरकारी तसेच खासगी जागेत टाकला जात आहे. यामुळे परिसरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय, जमिनीचा कस कमी होत असून नागरिकांचे आरोग्य गंभीर धोक्यात आले आहे; मात्र प्रशासन अद्याप गंभीर कारवाई करत नाही आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीदेखील या प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत.
या बेकायदा कचऱ्याच्या वाहतुकीत मोठे ट्रान्स्पोर्टर आणि काही धनदांडगे उद्योगपती सहभागी आहेत. अनधिकृत भरावामुळे शासनाचे महसूल बुडत असून लाखो रुपयांची रॉयल्टी न भरल्याने आर्थिक नुकसान होत आहे. याशिवाय, घातक कचऱ्यामुळे जमिनीचा गुणधर्म खराब होतो आणि भविष्यात आरोग्याशी संबंधित गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.
अनधिकृत वाहतुकीमुळे वाहतूक कोंडी तसेच अपघाताची शक्यता वाढली आहे. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाची निष्क्रियता आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या दुर्लक्षाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकारावर तातडीने नियंत्रण ठेवणे आणि कचऱ्याचे सुरक्षित व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. नागरिकांनीदेखील जागरूक राहून प्रशासनास सक्रिय कारवाईसाठी दबाव आणावा, असे स्थानिकांनी आवाहन केले आहे.
या डेब्रिजला रॉयल्टी नसल्याने या भरावाबद्दल आम्हाला कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. सिडको प्रशासनाकडून पथक नेमण्यात आले आहे. याबाबत आम्ही सिडको प्रशासनाला कळविले आहे.
- उद्धव कदम, तहसीलदार, उरण
