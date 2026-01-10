विटभट्टी मालकाकडून आदिवासी कातकरी मजुराला मारहाण
आदिवासी मजुराला मारहाण
वीटभट्टी मालकावर गुन्हा; श्रमजीवी संघटनेकडून दखल
वज्रेश्वरी, ता. १० (बातमीदार) : तालुक्यातील खारबाव येथील वीटभट्टी मालकाने जव्हारच्या एका आदिवासी मजुराला आगाऊ पैसे देऊन डोक्यात वीट मारून जखमी केले. तसेच ‘संक्रांत येऊ दे, तुला मारून टाकतो,’ अशी धमकी देत वेठबिगारी करण्यास भाग पाडल्याची घटना श्रमजीवी संघटनेमुळे उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी श्रमजीवी संघटनेच्या प्रयत्नाने भिवंडी तालुका पोलिसांनी वीटभट्टी मालक कल्पेश रामचंद्र पाटील याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
जव्हार तालुक्यातील सावरपाडा येथील रहिवासी असलेले जितेश सीताराम डंबाळे आणि त्यांची पत्नी हे कल्पेश रामचंद्र पाटील (रा. खारबाव, ता. भिवंडी, जि. ठाणे) यांच्या खारबाव येथील वीटभट्टीवर कामाला आहेत. ७ जानेवारीला किरकोळ कारणावरून मालक कल्पेश पाटील याने जितेशला अमानुष मारहाण केली. रागाच्या भरात मालकाने जितेशच्या डोक्यात विटेचा तुकडा मारून त्याला गंभीर जखमी केले. एवढ्यावरच न थांबता आगाऊ दिलेल्या पैशांच्या बदल्यात जखमी अवस्थेतही बळजबरीने काम करण्यास भाग पाडले.
या अन्यायाची माहिती मिळताच विवेक पंडित अध्यक्ष आदिवासी विकास आढावा समिती, महाराष्ट्र राज्य व संस्थापक-श्रमजीवी संघटना तसेच संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर आणि ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रकरणाची दखल घेतली. पीडित मजुराला न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हा उपाध्यक्ष मुकेश भांगरे, तालुका अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, उपाध्यक्ष गुरुनाथ जाधव यांच्यासह संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आदिवासी कातकरी मजुराला धीर देऊन वीटभट्टी मालकाविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला. या प्रकरणाचा पोलिस उपअधीक्षक राहुल रामचंद्र झाल्टे तपास करीत आहेत.
