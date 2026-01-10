प्रचारासाठी दिग्गज नेत्यांची गर्दी
तुर्भे, ता. १० (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराने आता अंतिम टप्प्यात प्रवेश केला असून, प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. प्रचारासाठी उरलेला वेळ अत्यल्प असल्याने उमेदवारांसोबतच विविध पक्षांचे ज्येष्ठ व प्रमुख नेतेही थेट रस्त्यावर उतरून प्रचार करताना दिसत आहेत.
नवी मुंबईत मंत्री गणेश नाईक, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक यांच्यासह शिवसेनेचे विजय नहाटा, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते शशिकांत शिंदे यांचे प्रचार दौरे शहरात वाढले आहेत. चौकसभा, पदयात्रा आणि मतदारांशी थेट संवाद साधत हे नेते आपल्या उमेदवारांसाठी प्रचाराचा जोर वाढवत आहेत. आपल्या उमेदवाराचे काम, भूमिका आणि विकासाचा अजेंडा अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सर्व पक्षांचे ज्येष्ठ नेते सक्रिय झाले असून, शहरभर प्रचार दौरे आणि चौकसभा घेत मतदारांशी थेट संवाद साधत आहेत. युती की स्वबळावर निवडणूक लढवायची, याबाबत उशिरापर्यंत निर्णय न झाल्यामुळे अनेक उमेदवारांना शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज भरावे लागले. त्यामुळे प्रचाराची तयारीही घाईघाईत करावी लागली.
