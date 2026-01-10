दर्जेदार शिक्षणासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना टॅब वाटणार - सुप्रिया सुळे,
विद्यार्थ्यांना टॅब वाटणार
खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आश्वासन
कळवा, ता. १० (बातमीदार) ः ठाणे शहरात सत्ताधारी पक्षाची सत्ता असताना शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतःचे धरण नसल्याने पाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे पाण्याची चोरी होत असून टँकरमाफिया निर्माण झालेत. जर ठाण्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यास टँकरमाफिया मोडून काढू. शहरात शिक्षण महाग झाल्याने सर्वसामान्यांना व गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना टॅब वाटू, असे आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कळवा येथे केले.
कळव्यातील पारसिकनगर येथील ९० फुटी रस्त्यावर शनिवारी (ता. १०) प्रचार सभेत त्या बोलत होत्या. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड व माजी नगरसेवक उपस्थित होते. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, की कळव्यातील जनतेला आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्व सुख-दुःखात मदत केली; मात्र काही लोक त्यांना विसरले. ठाणे हे कलाकारांचे शहर आहे. ठाण्यातील जुन्या आठवणी विशद करून, सध्या ठाणे शहर वाढत आहे; परंतु सत्ताधाऱ्यांची सत्ता असून शहराचा विकास झाला नाही.
शिवसेना ही एकच मी मानत असून ती उद्धव ठाकरे यांचीच आहे. तर आव्हाडांवर माझा विश्वास असून कळव्याच्या विकासासाठी उभ्या केलेल्या आघाडीच्या सुशिक्षित उमेदवारांना मत देण्याचे आवाहन सुळे यांनी केले. तर जितेंद्र आव्हाड यांनी कळव्यातील केलेल्या विकासकामांबद्दल माहिती देऊन एक सुंदर शहर तयार करण्याचे स्वप्न आहे. पारसिकनगरमध्ये अनधिकृत बांधकामे होऊ देणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
