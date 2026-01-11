लोकशाही बळकटीकरणाचा निर्धार
ठाण्यात सायकलप्रेमींकडून मतदानाचा जागर
ठाणे, ता. ११ : निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उमेदवारांच्या ''बाईक रॅलीने ठाणे शहर दुमदुमत आहे; मात्र ठाण्यातील सायकलप्रेमींनी लोकशाही बळकट करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून अनोखा संदेश दिला. ''माझे ठाणे, माझी लोकशाही; टिकवीन मी लावून बोटाला शाई'' अशा घोषणांनी शनिवारी ठाणे शहर दुमदुमले.
ठाणे महापालिका आणि ''आम्ही सायकल प्रेमी फाऊंडेशन'' यांच्या संयुक्त विद्यमाने या मतदार जनजागृती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. महापालिका मुख्यालयासमोर अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी रॅलीला हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली. रॅलीच्या प्रारंभी सर्व उपस्थित सायकलप्रेमी आणि नागरिकांना लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदानाची शपथ देण्यात आली. या रॅलीचे नेतृत्व गणेश कोळी, दिलीप तळेकर, अमोल कुळकर्णी, सुनील रोकडे, ज्ञानदेव जाधव, निखिल शिवलकर, चंद्रशेखर जगताप आणि विठ्ठल कांबळे यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रभावी निवेदन प्रज्ञा म्हात्रे यांनी केले. राजकीय रॅलींच्या कोलाहलात सायकलस्वारांनी शांततेच्या मार्गाने दिलेला हा मतदानाचा संदेश ठाणेकरांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
रॅलीचा मार्ग
महापालिका मुख्यालय – नितीन जंक्शन – तीन हात नाका – हरिनिवास सर्कल – नौपाडा पोलीस स्टेशन – शाहू मार्केट – गोखले रोड – राम मारुती रोड – अल्मेडा सिग्नल आणि पुन्हा महापालिका मुख्यालय, अशी रॅली काढण्यात आली. सायकलवर लावलेले जनजागृतीचे फलक आणि ''सुशासन आणूया'' अशा घोषणांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.
