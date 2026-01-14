वाढत्या रुग्णभारासाठी पालिकेची आरोग्य यंत्रणा सज्ज
आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण
पालिका रुग्णालयांत सेवा विस्तार, उपचार क्षमतेत वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांवरील वाढता रुग्णभार लक्षात घेता मुंबई महापालिकेने शहरातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यापक विस्तार धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे. रुग्णसंख्येच्या तुलनेत उपचार सुविधा अपुऱ्या पडू नयेत, यासाठी पुनर्बांधणी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार तसेच नव्या इमारतींच्या उभारणीद्वारे उपचार क्षमतेत वाढ करण्याचे काम विविध रुग्णालयांत सुरू आहे.
महापालिकेच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांमध्ये ओपीडी सेवा, आयसीयू खाटा, सुपर स्पेशालिटी विभाग, मातृ-बाल आरोग्य सुविधा तसेच तातडीच्या उपचार सेवांचा विस्तार करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांमुळे रुग्णसेवा अधिक सुलभ होण्यासोबतच उपचारांचा दर्जाही उंचावेल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. पश्चिम उपनगरांतील भगवती रुग्णालयाच्या पुनर्बांधणीला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. या रुग्णालयात टप्प्याटप्प्याने सेवा सुरू करण्याची योजना असून, पहिल्या टप्प्यात ओपीडी सेवा सुरू केली जाणार आहे. त्यानंतर इनडोअर रुग्णसेवा, तपासणी व निदान सुविधा तसेच विविध विशेष उपचार विभाग कार्यान्वित केले जाणार आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
केईएम रुग्णालयातही पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार सुरू आहे. नव्या इमारतीत अत्याधुनिक अतिदक्षता विभाग, सुपर स्पेशालिटी सुविधा आणि आधुनिक वॉर्ड उभारले जात आहेत. यासोबतच रुग्णालय परिसरातील जुन्या इमारतींची पुनर्रचना, विभागांचे स्थलांतर आणि सेवा पुनर्रचना करून एकूण उपचार क्षमतेत वाढ केली जाणार आहे. यातील काही महत्त्वाच्या सेवा चालू वर्षातच सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे पालिकेचे अधिकारी म्हणाले.
दरम्यान, महापालिकेच्या विविध उपनगरांतील रुग्णालयांमध्ये आयसीयू खाटांची संख्या वाढविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. रुग्णभार केवळ मोठ्या रुग्णालयांवर केंद्रित न राहता तो विभागनिहाय पसरवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयातच तत्काळ उपचार मिळू शकणार आहेत. डायलिसिस केंद्र, आयसीयू सेवा तसेच काही विशेष उपचार विभाग सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले असून, उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करून सेवा क्षमतेत वाढ करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मातृ-बाल आरोग्य सेवांवर विशेष लक्ष
मातृ व बाल आरोग्य सेवांसाठी स्वतंत्र इमारती उभारण्यात येत असून, उच्च जोखमीच्या गर्भधारणांसाठी विशेष उपचार व्यवस्था आणि सहाय्य केंद्र टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येत आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि त्यानुसार वाढणारा रुग्णभार लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
