फांगणे गावात वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती चोरीला;
फांगणे गावात शेतजमिनीतून मातीचोरी
जमिन नापीकीची भीती ः वयोवृद्ध शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळ
टिटवाळा, ता. १३ (वार्ताहर) : कल्याण मार्गापासून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मौजे फांगणे गावात मातीचोरीचा प्रकार घडला आहे. शेतीतून शेकडो ब्रास माती परस्पर काढून विकल्याचा आरोप एका वयोवृद्ध शेतकऱ्याने केला आहे. यामुळे सुपीक शेती नापीक बनण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
ग्रुप ग्रामपंचायत फांगणे येथील रहिवासी मारुती केदार हे बायपास शस्त्रक्रियेनंतर प्रकृतीच्या कारणास्तव शेतावर जाऊ शकत नाहीत. त्यांची शेती गावापासून दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर असून, मुले नोकरी-व्यवसायानिमित्त शहरात राहतात. याचाच गैरफायदा घेत गावातीलच एका व्यक्तीने शेतातून जेसीबीच्या साहाय्याने तब्बल ५० ते ८० ट्रॅक्टर माती काढून विकल्याचा आरोप केदार कुटुंबीयांनी केला आहे. शेतातील मातीच नाहीशी झाल्याने ही नापिकीचे संकट ओढावण्याची भीती निर्माण वर्तविण्यात येत आहे.
बेमुदत उपोषणाचा इशारा
या प्रकरणी मारुती केदार यांचे पुत्र वसंत केदार यांनी ग्रामपंचायत आणि मुरबाड तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. तसेच, येत्या १५ ते २० दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास मुरबाड तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण छेडण्याचा इशारा वसंत केदार यांनी दिला आहे.
कारवाई करणार
यासंदर्भात मुरबाडचे तहसीलदार अभिजित देशमुख यांना विचारले असता, मी तात्काळ संबंधित मंडळ अधिकारी यांना घटनास्थळी पाठवून माहिती घेऊन कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
