जेष्ठ नागरीक, दिव्यांग व्यक्ती यांच्यासाठी मतदान केंद्रांवर विशेष सुविधा उपलब्ध
जेष्ठ, दिव्यांगासाठी मतदान केंद्रांवर विशेष सुविधा
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : नागरीकांनी मतदान करुन, आपला अधिकार बजवावा, असे आवाहन निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त अभिनव गोयल यांनी केले. मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी महानगरपालिका स्वीप विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरीक, दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरीक, दिव्यांग व्यक्ती यांना मतदान केंद्रांवर व्हीलचेअर्स, स्वयंसेवक, रॅम्प अशा सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरीक यांना मतदान केंद्रावर मत नोंदविताना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. तसे निर्देश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. तरी दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरीक यांनी गुरुवारी (ता. १५) आपला मतदानाचा हक्क आवर्जून बजवावा, असे आवाहन आयुक्तांकडून करण्यात आले आहे.
निवडणुकीसाठी एकूण एक हजार ५४८ मतदान केंद्र असून एकूण नऊ ठिकाणी स्ट्राँग रुमची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे मतमोजणी एकूण आठ ठिकाणी होणार आहे. महापालिकेने मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी प्रदर्शित केलेली आहे. तसेच एकूण एक हजार १८२ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्यामार्फत वोटर स्लीपचे वितरण करण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रामध्ये नागरीकांना आपले मोबाईल फोन नेण्यास मनाई आहे, अशी माहिती अभिनव गोयल यांनी यावेळी दिली.
