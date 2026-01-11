उद्याचे मतदान हे लुटारुंच्या विरोधातील लोकशाही वाचवणारे : प्रकाश आंबेडकर
हे मतदान लोकशाही वाचवणारे
भिवंडीत प्रकाश आंबेडकर यांचे प्रतिपादन
भिवंडी, ता. ११ (वार्ताहर) ः उद्याचे होणारे मतदान लुटारूंविरोधात लोकशाही वाचवणारे मतदान असणार आहे. यासाठी समाजाने सतर्क राहून मतदान करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
रविवारी शहरातील मानसरोवर येथील महात्मा फुले चौकात बहुजन विकास आघाडीच्या उमेदवारांसाठी आयोजित प्रचार सभेत बोलत होते. या वेळी पालिका निवडणुकीतील आठ उमेदवारांसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवलेल्या निशाणीची नशा १५ तारखेला मतदान केल्यावरच उतरली पाहिजे. मतदार निवडणुकीत क्षणिक सुखाच्या मागे धावतो, म्हणून समाज फसवला जातो. या फसवेगिरीपासून सावध राहण्याची गरज आहे. सर्वसामान्यांच्या अडीअडचणीत धावून येणारा लोकप्रतिनिधी निवडून दिला पाहिजे, असे आवाहन ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.