डोंबिवलीत मनसेला मोठा धक्का...
डोंबिवलीत मनसेला मोठा धक्का
माजी शहर अध्यक्ष मनोज घरत यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ ः महापालिका निवडणुकीसाठी प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असताना कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. प्रभागांतील प्रचार शिगेला पोहोचलेला असतानाच मनसेचे माजी डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह रविवारी भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. निवडणुकीच्या रिंगणातून भाजपचे उमेदवार महेश पाटील यांच्याविरोधातील उमेदवार घरत यांनी माघार घेतली होती. त्याच वेळी ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा होती. घरत हे भाजपमध्ये गेल्याने मनसेला मोठी हानी असल्याचे बोलले जात आहे.
पश्चिमेतील पॅनेल २२ मधील जाहीर सभेत हा प्रवेश झाला. महायुतीचे उमेदवार प्रकाश भोईर, विकास म्हात्रे, कविता म्हात्रे आणि अश्विनी म्हात्रे यांच्या प्रचारासाठी गोपीनाथ चौकात ही सभा घेण्यात आली. या वेळी मनोज घरत यांच्यासह रवी गरुड, केदार चाचे, संदीप शिंदे, संतोष शिलकर, निनाद मिसाळ यांसह शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या वेळी मनोज हे काहीसे भावुक झाल्याचे दिसले. त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले होते. २० वर्षे एका पक्षाशी एकनिष्ठ होतो; मात्र आता काही कारणास्तव वेगळा निर्णय घ्यावा लागतो, अशी भावना त्यांनी खासगीत बोलून दाखवली.
एकहाती विजय
पॅनेल २७ मधून भाजपचे उमेदवार महेश पाटील यांच्याविरोधात उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे, महेश पाटील हे काही महिन्यांपूर्वीच शिवसेना शिंदे गटातून भाजपमध्ये आले आहेत. त्यांनी एकहाती विजयदेखील मिळवला. पॅनेल २७ मध्ये भाजपचे मंदा पाटील, महेश पाटील, अभिजित थरवळ आणि सायली विचारे हे उमेदवार रिंगणात होते. यापैकी मंदा पाटील आणि महेश पाटील हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यांच्याविरोधातील मनसेच्या सुवर्णा पाटील आणि मनोज घरत यांनी माघार घेतली होती.
डोंबिवलीमध्ये मोठी हानी
मनोज घरत हे केवळ उमेदवार नव्हते, तर ते मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष होते. मनसे नेते राजू पाटील यांचे ते अत्यंत विश्वासू मानले जातात. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी डोंबिवलीतील संघटनात्मक फेररचनेनंतर पुन्हा घरत यांच्याकडे शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेच्या विद्यार्थी सेनेला नवसंजीवनी मिळाली होती. त्यामुळे पॅनेल २७ मध्ये महेश पाटील विरुद्ध मनोज घरत अशी सरळ; पण चुरशीची लढत होईल, असे चित्र निर्माण झाले होते; मात्र ऐनवेळी घरत यांनी माघार घेतल्याने राजकीय चित्रच पालटून गेले. अखेर त्यांनी भाजपत प्रवेश केला. यामुळे मनसेची डोंबिवलीमध्ये मोठी हानी झाल्याचे बोलले जात आहे.
