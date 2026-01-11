प्रचाराने रविवार गाजला
प्रचाराने रविवार गाजला
दुपारी मंत्र्यांची उपस्थिती, रात्री उपमुख्यमंत्र्यांचा रोड शो
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ ः मतदानाआधीचा शेवटचा रविवार उमेदवारांनी जोरदार प्रचार करत गाजवला. गल्लोगल्ली प्रचार यात्रा, दारोदारी भेटीगाठी देत उमेदवारांनी जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, दुपारी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी ठाण्यात हजेरी लावून उमेदवारांचा प्रचार केला. तर रात्री शिवसेना शिंदे गटाने शहरातून भव्य रॅली काढली. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थिती लावून कार्यकत्यांचा उत्साह वाढवला.
ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार असून प्रचार १३ जानेवारीला सायंकाळी ५ वाजता संपणार आहे. त्यामुळे प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून आज शेवटच्या रविवारी ठिकठिकाणी जोर चढलेला दिसला. बहुतेक सर्वच पक्षातील उमेदवार कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर उतरले. अपक्षांनीही प्रचारात आघाडी घेतल्याचे दिसून आले. दुपारी दिवा येथे शिवसेना शिंदे गटाने जाहीर सभा घेतली. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिव्यातील विकासकामांचा पाढा वाचत लवकरच दिवा-सीएसएमटी लोकल देण्याचे आश्वासन दिले.
स्वतंत्र लढतीमुळे कार्यकर्त्यांना न्याय
दुपारी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनीही आपल्या पक्षांतील उमेदवारांच्या प्रचारात सहभाग घेतला. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधत प्रत्येक संघटनेला आपली ताकद वाढवायची असल्याचे सांगितले. महायुतीच्या वाटाघाटीत कमी जागा मिळत असल्याने आणि कार्यकर्त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी स्वतंत्र निवडणूक लढवत असल्याचे सांगितले.
महायुतीचाच भगवा फडकणार
सायंकाळी शिवसेना शिंदे गटाने घोडबंदरपासून प्रचार यात्रेला सुरुवात केली. या वेळी भाजपचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. रात्री प्रचार यात्रा अंतिम टप्प्यात असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थिती दर्शवत उत्साह वाढवला. ठाणे महापालिका हा बालेकिल्ला असून विकासकामांच्या बळावर पुन्हा महायुतीचाच भगवा फडकणार, असे ते या वेळी म्हणाले.
