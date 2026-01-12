‘बविआ’च्या उमेदवारांना पाठबळ
‘बविआ’च्या उमेदवारांना पाठबळ
वसई-विरार पालिकेसाठी राजीव पाटील मैदानात
विरार, ता.१२ (बातमीदार)ः वसई-विरार पालिका निवडणूक निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. राजकीय प्रचार शिगेला पोहोचला असताना प्रचारापासून दीर्घकाळ दूर राहिलेले पालिकेचे माजी महापौर राजीव पाटील(नाना)मैदानात उतरल्याने बविआच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे.
बविआ उमेदवारांच्या राजीव पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेटी घेतल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये जोश संचारला आहे. प्रचाराची स्थिती, निवडणुकीचा सखोल आढावा घेतल्याने बविआची रणनीती अधिक आक्रमक होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. राजीव पाटील यांनी केवळ औपचारिक नसून, निवडणुकीचा प्रवाह बदलणारी चाल मानली जात आहे. नानांची संघटनात्मक पकड, स्थानिक प्रश्नांवरील ठाम भूमिका, कार्यकर्त्यांशी असलेली थेट नाळ बविआला निर्णायक फायदा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
-----------------------------
विरोधक अस्वस्थ
राजीव पाटील अचानक सक्रिय झाल्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. काही दिवसांत वसई-विरारच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची चिन्हे आहेत. तसेच निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात नानांचा प्रभाव किती निर्णायक ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
