लोकलमध्येच मुलीचा जन्म
अंबरनाथ, ता. १२ (वार्ताहर) : अंबरनाथ रेल्वे स्थानकावर शुक्रवारी सायंकाळी माणुसकी, कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रसंगावधान यांचा हृदयस्पर्शी प्रत्यय आला. कल्याणहून अंबरनाथकडे येणाऱ्या लोकलमध्येच एका गर्भवती महिलेची प्रसूती झाली असून, आई आणि नवजात बाळ दोघेही सुखरूप असल्याची माहिती आरपीएफ उपनिरीक्षक सोनाली नंदेश्वर यांनी दिली. या घटनेमुळे संपूर्ण स्थानक परिसरात आनंदाचे वातावरण पसरले असून नंदेश्वर यांच्या तत्परतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
अंजू गोरख काळे (वय २३) ही महिला अंबरनाथ पश्चिमेतील स्वामीनगर परिसरात राहते. काही कामानिमित्त ती कल्याणला गेली होती. संध्याकाळी अंबरनाथकडे परत येत असताना लोकलमध्येच तिला तीव्र प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात येताच घाबरलेल्या सहप्रवाशांनी तातडीने ही माहिती आरपीएफ उपनिरीक्षक नंदेश्वर यांना दिली. नंदेश्वर यांनी क्षणाचाही विलंब न करता लोकलमध्ये धाव घेतली. तातडीने उपस्टेशन अधीक्षक, अंबरनाथ यांना कळवून स्ट्रेचर व हमाल बोलावण्यात आले. त्याच वेळी दोन महिला प्रवाशांच्या मदतीने लोकलच्या डब्यातच चादर व ब्लँकेटच्या साह्याने सुरक्षित वातावरण महिलेची यशस्वी प्रसूती करण्यात आली. त्यानंतर महिलेला अंबरनाथ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, डॉक्टरांनी आई व बाळ दोघेही पूर्णपणे सुदृढ असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.