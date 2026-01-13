नवी मुंबईत प्रचाराचा नवा फंडा
तुर्भे, ता. १३ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेवटच्या टप्प्यात प्रचाराच्या पद्धतींनाही नवे वळण मिळत आहे. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या प्रचारक, प्रमुख कार्यकर्ते व बूथप्रमुखांसाठी थेट मांसाहारी भोजनाची जंगी दावत दिल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे.
सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रचारफेऱ्या, बैठका, मतदार संवाद आणि गल्लीगल्लीत प्रचार सुरू असताना कार्यकर्त्यांचा उत्साह टिकवून ठेवण्यासाठी अशा दावतींचा आधार घेतला जात आहे. काही ठिकाणी तर प्रचार कार्यक्रम संपताच कार्यकर्त्यांना एकत्र बसवून खास भोजनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. प्रचाराचा शेवटचा रविवार तर प्रचारकांसाठी जंगी पार्टीचा ठरला. एकीकडे उमेदवारांकडून विकासकामांचे गोड आश्वासन, समस्या सोडवण्याचे दावे आणि परिवर्तनाचे नारे दिले जात असताना, दुसरीकडे प्रचारात ‘भोजन राजकारण’ पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे. अशा दावतींमुळे कार्यकर्त्यांची संख्या वाढताना दिसत असली तरी सर्वसामान्य मतदारांमध्ये मात्र या प्रकारावरून नाराजी व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना अशा प्रकारच्या मेजवान्या कितपत योग्य आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणा याकडे गांभीर्याने पाहणार का, की प्रचाराच्या गदारोळात हे प्रकार दुर्लक्षित राहणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात मतांसाठी सर्वच पक्षांकडून वेगवेगळे प्रयोग सुरू असल्याने नवी मुंबईतील निवडणूक आणखी रंगतदार आणि वादग्रस्त होत चालल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.
