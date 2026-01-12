कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत प्रचार कचऱ्याचा बोजा; स्टिकर्सवरून वाद
निवडणुकीच्या स्टिकर्सवरून वाद
कल्याण, ता. ११ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीचा प्रचाराचा मंगळवारी (ता. १३) शेवटचा दिवस असून उमेदवारांकडून होर्डिंग्ज, पत्रके, स्टिकर्ससह जोरदार प्रचार सुरू आहे. मात्र, शहरभर प्रचार साहित्याचा कचरा विखुरलेला दिसून येत आहे. तर, स्टिकर्स लावण्यावरून कार्यकर्ते व नागरिकांमध्ये वादाची ठिणगी पडत आहे.
चौकाचौकांत प्रचार पत्रके, स्टिकर्स, स्कार्फ, झेंडे, टोप्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या दिसत आहेत. घरोघरी वाटली जाणारी वचननामे, जाहीरनामा व मतदान मार्गदर्शन पत्रकांचा ढीग कचरा गाड्यांमध्ये दिसून येत आहे. उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून सोसायट्या व चाळींवरील घरांवर स्टिकर्स चिटकवले जात आहेत. यावर मात्र घरमालक संतापले असून, स्टिकर्समुळे भिंतीचा रंग खराब होतो, यांना परवानगी कोणी दिलेली नाही, असा सवाल ते विचारत आहेत. वाहनांच्या काचेवरही लहान मुले स्टिकर्स लावत असल्याने चालक त्रस्त आहेत.
दुसरीकडे, पारंपरिक प्रचाराकडे दुर्लक्ष करून काही उमेदवार इ-प्रचारावर जोर देत आहेत. फोटो, रिल्स व ऑडिओ क्लिपद्वारे सामाजिक माध्यमावरुन थेट मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नागरिकांनी या प्रचार कचऱ्याबाबत महापालिका व निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्यास उपाययोजना अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
निवडणुकीच्या काळात इतके बेसुमार स्टिकर्स कुठेही चिटकवले जात असल्याने खाजगी आणि सार्वजनिक ठिकाणांचे विद्रुपीकरण होत आहे.
- प्रथमेश सावंत, समाजसेवक, कल्याण
कर्णकर्कश भोंग्यांचा त्रास :
उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शहरातील प्रत्येक रस्त्यांवर विविध पक्षांच्या रिक्षा फिरत आहेत. याच रिक्षांवर बसवलेल्या भोंग्यांचा आवाजाने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेकदा एकाच वेळी दोन ते तीन उमेदवारांच्या रिक्षा एकाच ठिकाणी आपले शक्तिप्रदर्शन करीत असल्याने प्रचंड ध्वनी प्रदूषण होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
