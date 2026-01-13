बोईसर कला क्रीडा महोत्सव २०२६ उत्साहात संपन्न
बोईसर कला-क्रीडा महोत्सवाला चांगला प्रतिसाद
बोईसर, ता. १३ (वार्ताहार) : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, आरोग्य आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला बोईसर कला-क्रीडा महोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. कला आणि खेळामुळे जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडते, हा संदेश देणारा हा पाच दिवसीय महोत्सव पालघर जिल्ह्यातील युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.
बोईसर येथील डॉन बॉस्को शाळेच्या खोदाराम बाग मैदानात जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या हस्ते या महोत्सवाचे उद्घघाटन पार पडले. कला आणि खेळांची सवय लहानपणापासून लागणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन यावेळी डॉ. जाखड यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र स्पोर्टस एज्युकेशन अकॅडमी, तारापूर यांच्यावतीने आयोजित या महोत्सवात कबड्डी, व्हॉलीबॉल, शरीरसौष्ठव स्पर्धा ही प्रमुख आकर्षणे ठरली. यंदा प्रथमच ‘फाइव्ह-अ-साइड’ फुटबॉल स्पर्धेचा समावेश करण्यात आल्याने खेळाडूंमध्ये विशेष उत्साह पाहायला मिळाला. या पाच दिवसीय महोत्सवात २०० हून अधिक सांस्कृतिक व क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र स्पोर्टस एज्युकेशन अकॅडमीचे संस्थापक अध्यक्ष संजय पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कार्याध्यक्ष डॅरल डिमेलो यांच्यासह संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महोत्सव यशस्वीरीत्या पार पडला.
