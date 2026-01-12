निवडणुकीचे कर्तव्य नाकारणे भोवले
मिरा-भाईंदर पालिकेकडून ११३ शिक्षकांवर गुन्हा
भाईंदर, ता.१२ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच खासगी शाळेतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण निवडणुकीचे कर्तव्य नाकारणाऱ्या ११३ शिक्षकांवर मिरा-भाईंदर पालिकेकडून मिरा रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
निवडणुकीसाठी एकंदर ९५८ मतदान केंद्र निश्चित करण्यात आली आहेत. प्रत्येक केंद्रावर ४ प्रमाणे ३,८०० कर्मचारी महापालिकेला आवश्यक आहेत. याव्यतिरिक्त दहा टक्के राखीव कर्मचारी तैनात ठेवण्यात येणार आहेत. पालिकेकडून शहरातील खासगी शाळांमधील शिक्षकही कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहेत. परंतु, मिरारोड येथील एका नामांकित शाळेतील ११३ शिक्षक प्रशिक्षणाला हजर राहिले नाहीत. तसेच वारंवार सांगूनही शिक्षक प्रशिक्षणासाठी येत नसल्याने अखेर रविवारी (ता.११) रात्री मिरारोड पोलिस ठाण्यात लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमाद्वारे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
--------------------------
बाराशे कर्मचाऱ्यांना नोटीसा
या शिक्षकांपैकी अनेकजण सोमवारी (ता.१२) प्रशिक्षणाला हजर झाले. निवडणूक कर्तव्यावर येण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या १,२०० कर्मचाऱ्यांना महापालिकेकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातील बहुतेक कर्मचारी निवडणूक कामासाठी हजर झाले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.