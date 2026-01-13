राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्ताने मैत्री फाउंडेशनतर्फे अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृती
युवा दिनानिमित्ताने अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृती
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : राज्य व देश बलशाली करण्यासाठी व्यसनांपासून दूर राहावे आयुष्यात आलेल्या चढ उतारांमुळे मानसिक खच्चीकरण होऊन व्यसनाच्या आहारी जाऊ नका संघर्ष करा, असे आवाहन नशामुक्त भारत अभियानाचे ठाणे जिल्हा संघटक मिलिंद पाटील यांनी केले.
राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त मैत्री फाउंडेशन, राज्य नशाबंदी मंडळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेदांत महाविद्यालय येथे अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृती आणि शपथ अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी मैत्री फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रणव देसाई यांनी व्यसनांच्या विळख्यात आज तरूणाई अडकली आहे. ही गंभीर बाब आहे. तरूणांच्या मेंदू, मन, मनगट यांची सत्कर्यासाठी गरज आहे, तेव्हा तरूणांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी वेदांत महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रशांत शिंदे, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे प्रोग्राम ऑफिसर सहाय्यक प्राध्यापिका मानसी दिक्षित, सहाय्यक प्राध्यापक मुकेश अमृतकर उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सांगता अंमली पदार्थविरोधी शपथ देऊन करण्यात आली.
