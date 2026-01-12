यंदाची संक्रांत किती पक्ष्यांच्या जिवावर बेतणार
पतंग उडवा, पण जरा सांभाळून; पक्षीमित्रांचा सल्ला
विक्रमगड, ता. १२ (बातमीदार) : मकर संक्रात सण आला की, रंगीबेरंगी पतंगा आकाशात गिरक्या मारताना दिसतातच. जानेवारीच्या थंड वातावरणात पतंग उडवण्याची मज्जा काही वेगळीच असते. पण मागील काही वर्षांपासून पतंग उडवणाऱ्यांची हिच मज्जा पक्ष्यांच्या जीवावर बेतत आहे. याच दृष्टीकोनातून काही पक्षीमित्र एकवटले असून त्यांनी पतंग उडवा, पण जरा सांभाळून अशी विनंती त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
उंच उंच पतंग उडवत एकमेकांच्या पतंग कापण्याची शर्यत मकर संक्रातीला रंगतच असते. यासाठी अनेकजण चीनी बनावटीचा नायलॉन मांजा वापरत असतात. हा मांजा पक्ष्यांप्रमाणेच मानवासाठीही धोकादायक ठरत आहे. त्यामुळे प्रशासनानेही या मांजावर बंदी घातली असून त्याची विक्री होऊ न देण्यासाठी कंबर कसली आहे. असे असले तरी काही ठिकाणी छुप्या पद्धतीने हा मांजा विकलाच जातो. विक्रमगडमध्येही मकर संक्रातीनिमित्त विविध रंगाच्या पतंगी व मांजाचे विविध प्रकार विक्रीस आले आहेत. त्याला लोकांची चांगली पसंतीही मिळत आहे. दरम्यान, बाजारात नायलॉन मांजाची विक्री किंवा खरेदी होऊ नये म्हणून पक्षीमित्र पुढे सरसावलेत. त्यांनी चांगल्या प्रतिच्या व साध्या मांजाने पतंग उडवण्याचे आवाहन पतंगप्रेमींना केले आहे. उंच पतंग उडवत पक्षांना इजा पोहचवावा असा कोणताच हेतू हा पतंगप्रेमींचा नसतो, मात्र कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे पक्षी हे या मांज्यात अडकतात व जखमी होतात. जर तो मांजा नायलॉनचा असेल, तर त्यांना होणारी जखम ही देखील गंभीर असते. त्यामुळे पतंग उडवा, पण जरा सांभाळून असा सल्ला पक्षीमित्रांनी दिला आहे.
