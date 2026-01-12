ठाण्याच्या सर्वांगीण विकासाचा वचननामा
ठाण्याच्या सर्वांगीण विकासाचा वचननामा
झोपडपट्टीमुक्त शहराचा ‘महायुती’चा निर्धार
ठाणे, ता. १२ ः शहराच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी महायुतीचा महत्त्वाकांक्षी वचननामा सोमवारी (ता. १२) जाहीर करण्यात आला. यामध्ये पायाभूत सुविधांपासून ते आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारापर्यंतच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ठाण्याची नवी ओळख ठरेल, असा २६० मीटर उंच व्ह्यूइंग टॉवर आणि भव्य कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचे मोठे आश्वासन यात देण्यात आले आहे. ठाण्यातील आनंद आश्रम येथे मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के, माजी आमदार रवींद्र फाटक आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांच्या उपस्थितीत हा वचननामा प्रसिद्ध करण्यात आला.
शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी अनेक मोठ्या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. शहरात मेट्रो मार्गांचे जाळे विणले जाणार, ठाणे-बोरिवली बोगदा, कोस्टल रोड आणि एलिव्हेटेड रस्त्यांची उभारणी, ट्रान्स हार्बर लोकल सेवांचा विस्तार आणि बुलेट ट्रेन स्टेशन परिसरात मल्टिमोडल इंटिग्रेशन, काळू धरणाच्या कामाला गती आणि ‘डिसॅलिनेशन’ (खारे पाणी गोड करणे) प्रकल्पाद्वारे पाणीपुरवठा वाढवणार, साकेत येथे टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या सहकार्याने सुसज्ज रुग्णालय आणि गायमुख येथे एम्सच्या धर्तीवर सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारणार, घोडबंदर रोड आणि दिवा येथे अत्याधुनिक डिजिटल व हायब्रीड विद्यापीठे सुरू केली जाणार, अशी आश्वासने यात देण्यात
ठाणे हे देशातील पहिले झोपडपट्टीमुक्त शहर बनवण्याचे लक्ष्य महायुतीने ठेवले आहे. पुढील १० वर्षांत सुमारे पाच लाख कुटुंबांना हक्काची पक्की घरे दिली जातील. क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य केंद्रे, अभ्यासिका आणि महिला बचत गटांसाठी विशेष जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. भाजप आणि शिवसेना यांचे शहराबाबतचे व्हिजन वेगळे असले तरी, महायुतीची सत्ता आल्यानंतर आम्ही एकत्रितपणे ठाण्याचा विकास पूर्ण करू, असे मत खासदार नरेश म्हस्के यांनी या वेळी व्यक्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.