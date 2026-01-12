मकरसंक्रांतीसाठी पोयनाड बाजारपेठ सजली
तिळगुळ, पतंग व हळदीकुंकू साहित्याची वाढती मागणी
पोयनाड, ता. ११ (बातमीदार) : “तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला” या संदेशासह साजरा होणारा मकरसंक्रांत अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपला असून, त्यानिमित्त अलिबाग तालुक्यातील पोयनाड बाजारपेठ सध्या चांगलीच गजबजली आहे. संक्रांतीच्या पारंपरिक उत्साहाचे दर्शन घडवत तिळगुळ, हलव्याचे दागिने, पतंग तसेच हळदीकुंकूसाठी लागणाऱ्या साहित्याने बाजारपेठ रंगून गेली आहे.
पोयनाडच्या मुख्य बाजारपेठेत संक्रांतीसाठी लागणाऱ्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी महिला, तरुण तसेच लहान मुलांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. तिळगुळ हा संक्रांतीचा मुख्य प्रसाद असल्याने त्याला विशेष मागणी आहे. मात्र यंदा तीळ आणि गूळ यांच्या दरात वाढ झाल्याने रेडीमेड तिळगुळाचे दर प्रति किलो सुमारे ४०० रुपये इतके असल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे रेडीमेड तिळगुळाच्या विक्रीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. याउलट अनेक गृहिणी पारंपरिक पद्धतीने घरीच तिळगुळ तयार करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे. मकरसंक्रांतीनिमित्त हळदीकुंकू समारंभांचे आयोजन विविध ठिकाणी केले जाते. या समारंभांसाठी वाण म्हणून देण्यात येणारी भांडी, क्रोकरी, गृहोपयोगी वस्तू, तसेच झेंडू व अष्टरची फुले यांना पोयनाड बाजारपेठेत चांगली मागणी असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय लहान मुलांसाठी रंगीबेरंगी, विविध आकार व थीमवर आधारित भारतीय बनावटीचे पतंग विक्रीसाठी उपलब्ध असून, पतंग उडविण्याचा उत्साह बालगोपालांमध्ये दिसून येत आहे. दरम्यान, नायलॉन मांज्यावर शासनाने घातलेली बंदी लक्षात घेता व्यापाऱ्यांनी पर्यावरणपूरक साधा मांजा विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. एकूणच मकरसंक्रांतीच्या पारंपरिक आनंदात पोयनाड बाजारपेठ सध्या सजून निघाली असून, सणाच्या खरेदीसाठी नागरिकांची लगबग वाढलेली दिसून येत आहे.
