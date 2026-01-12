स्मार्ट मीटर वापरणाऱ्या ग्राहकांना कोटींची सवलत
पेण परिमंडळात ४ लाख २७ हजार कनेक्शन
अलिबाग, ता. १२ (वार्ताहर) ः राज्यात सर्वत्र आधुनिक पद्धतीचे स्मार्ट टीओडी मीटर बसविण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, या स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापरात पारदर्शकता वाढण्यासोबतच ग्राहकांना थेट आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत वीज वापरणाऱ्या घरगुती टीओडी मीटरधारक ग्राहकांना प्रति युनिट ८० पैसे सवलत मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक या सुविधेचा लाभ घेत आहेत.
महावितरणच्या भांडुप परिमंडलात सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२५ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल १२ लाख ८१ हजार वीज ग्राहकांनी या विशिष्ट वेळेत वीज वापर करून सुमारे ४ कोटी १३ लाख रुपयांची सवलत मिळवली आहे. यामध्ये पेण परिमंडळातील ४ लाख २७ हजार २६२ ग्राहकांना थेट आर्थिक लाभ झाला आहे. ठाणे परिमंडळातील ४ लाख ५ हजार ६५२ आणि वाशी परिमंडळातील ४ लाख ४८ हजार १२५ ग्राहकांनी देखील टीओडी सवलतीचा फायदा घेतला आहे. महिन्यानुसार पाहता, सप्टेंबर २०२५ मध्ये पेण मंडळातील १ लाख ४० हजार ५६५ ग्राहकांनी २६ लाख २० हजार रुपयांची सवलत घेतली. ठाणे मंडळातील १ लाख २१ हजार ४५१ ग्राहकांना ५४ लाख ४३ हजार, तर वाशी मंडळातील १ लाख ३८ हजार २३९ ग्राहकांना ५६ लाख ९४ हजार रुपयांची टीओडी सवलत मिळाली. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मध्येही ही संख्या आणि सवलतीची रक्कम लक्षणीय राहिली आहे. टीओडी स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना रिअल टाइममध्ये वीज वापराची अचूक माहिती मिळते. त्यामुळे वीज वापराचे योग्य नियोजन करता येऊन वीजबिलात बचत करणे शक्य होत आहे.
बिलिंगमधील तफावत कमी होणार
महावितरणच्या भांडुप परिमंडलाचे मुख्य अभियंता संजय पाटील यांनी सांगितले की, स्मार्ट टीओडी मीटरमुळे बिलिंगमधील तफावत कमी होण्यास मदत होईल. मोबाईल ॲपद्वारे ग्राहकांना वीज वापराचा तपशील मिळत असून, वीजचोरी व गैरप्रकार रोखण्यासाठीही हे मीटर उपयुक्त ठरत आहेत. परिणामी, स्मार्ट मीटरमुळे वीज वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वास वाढत असल्याचे चित्र आहे.
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२५ काळातील ग्राहकांनी घेतलेला लाभ:
१. पेण परिमंडळ: ४ लाख २७ हजार २६२ ग्राहकांना सवलत
२. ठाणे परिमंडळ: ४ लाख ५ हजार ६५२ ग्राहकांना सवलत
३. वाशी परिमंडळ: ४ लाख ४८ हजार १२५ ग्राहकांना सवलत
