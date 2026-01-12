पोलिसांच्या आरोग्याची रोटरीने घेतली काळजी
बदलापूर, ता. १२ (बातमीदार) : रोटरी क्लब ऑफ बदलापूर इंडस्ट्रिअल एरियाच्या वतीने ‘रेझिंग डे’निमित्त पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले. बदलापूर पूर्व पोलिस ठाण्याच्या आवारात पार पडलेल्या या शिबिरात पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची सर्वंकष तपासणी करण्यात आली.
शिबिरामध्ये रक्तदाब, मधुमेह, हिमोग्लोबिन, ईसीजी, डोळे, दात तसेच हाडांची तपासणी अशा विविध वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आल्या. कुळगाव-बदलापूर परिसरातील नामांकित व अनुभवी डॉक्टरांनी या तपासण्या करून पोलिस कर्मचाऱ्यांना आरोग्याविषयी उपयुक्त मार्गदर्शन केले. आरोग्य तपासणी शिबिराचा ६०हून अधिक पोलिस कर्मचारी व सहा महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला. सातत्याने तणावपूर्ण परिस्थितीत कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांसाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरल्याची भावना सहभागी पोलिस कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. या वेळी अध्यक्ष अमित पाध्ये यांनी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, पोलिस कर्मचारी तसेच शिबिरात सेवा देणाऱ्या सर्व डॉक्टरांचे आभार मानले.