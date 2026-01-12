भिवंडी महापालिका यंत्रणा मतदानासाठी सज्ज
भिवंडी, ता. १२ (वार्ताहर) : १५ जानेवारीला होणाऱ्या भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रशासन व निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज झाल्याची माहिती आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी अनमोल सागर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
महापालिकेच्या २३ प्रभागांतील ९० नगरसेवकांच्या निवडीसाठी शहरात एकूण ७५० मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली सर्व तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. मतदानासाठी ८२० कंट्रोल युनिट व १,६४० बॅलेट युनिट्सची तपासणी व सीलिंगची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. मतदारांच्या सोयीसाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर सावली मंडप, पिण्याचे पाणी, तसेच ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग मतदारांसाठी डोली व व्हीलचेअरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मतदान केंद्र असलेल्या इमारतींमध्ये मुख्य वैद्यकीय आरोग्य विभागामार्फत प्रथमोपचार पेट्या ठेवण्यात आल्या आहेत. तेथे आशा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात वैद्यकीय पथक व रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्यात आल्या आहेत. शहरातील मुस्लिमबहुल भागातील मतदान केंद्रांवर पर्दानशीन महिला मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी ३५० महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नियम भंगप्रकरणी कारवाई
दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त तथा आचारसंहिता पथकाचे नोडल अधिकारी विठ्ठल डाके यांच्या अधिपत्याखाली सहाय्यक पथक प्रमुख समीर जवरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आतापर्यंत १२ लाख ६५ हजार ९०० रुपये रोख रक्कम जप्त केली आहे. आचारसंहिता भंगाचे सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याकडे पथकाकडून काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
निवडणुकीसाठी मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाणे व उपायुक्त (निवडणूक) विक्रम दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ४,५०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, १०० क्षेत्रीय अधिकारीही नेमण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना २५, २६ व ३० डिसेंबर तसेच ६ व ७ जानेवारीला प्रशिक्षण दिले आहे. प्रशिक्षणाला गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्याने पुढील प्रशिक्षण सत्रात मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती नोंदविण्यात आली.
‘पिंक बूथ’, ‘मॉडेल बूथ’ची उभारणी
मतदान केंद्रांवर नियुक्त असलेल्या २६८ महिला कर्मचारी इतर शहरांतून येणार असल्याने त्यांच्या निवासाची स्वतंत्र व्यवस्था पालिकेने केली आहे. तसेच शाळा क्रमांक २२ व ६२ येथे महिलांसाठी ‘पिंक बूथ’, तर दांडेकर शाळेत एक ‘मॉडेल बूथ’ उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.