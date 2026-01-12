धामणगाव-पच्छापूर मार्गाची दुरवस्था
वज्रेश्वरी, ता. १२ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील धामणगाव-पच्छापूर वाहिनी रस्ता अनेक वर्षांपासून अत्यंत खराब अवस्थेत आहे. गेल्या तीन वर्षांत या रस्त्यावर सातत्याने अपघात होत आहेत. या अपघातांमध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. तरीही संबंधित यंत्रणांकडून रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत ठोस पावले उचलली जात नसल्याने स्थानिक भूमिपुत्र संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे.
रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत संघर्ष समितीने आतापर्यंत अनेक वेळा प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला असून, विविध आंदोलनांच्या माध्यमातूनही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, वारंवारच्या मागण्या आणि आंदोलनानंतरही प्रशासनाकडून होत असलेले दुर्लक्ष पाहता नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, येथील आमदार शांताराम मोरे यांनी पावसाळी अधिवेशनात या रस्त्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी संबंधित मंत्री महोदयांनी सुमारे १२ किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यासाठी निधी मंजूर केला जाईल, असे आश्वासन विधानभवनात दिले होते. मात्र, सभागृहात दिलेला हा शब्द अद्याप पाळला गेला नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
या मार्गावरून दररोज हजारो कामगार, विद्यार्थी व प्रवासी जीव मुठीत धरून प्रवास करत आहेत. तरीसुद्धा प्रशासनाला याची जाणीव होत नसल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. संघर्ष समितीचे समन्वयक राजूभाऊ चौधरी यांनी यासंदर्भात निर्वाणीचा इशारा देत, लवकरच तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.