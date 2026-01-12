नवी मुंबईकरांना हवीय कायदेशीर हमी
नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) : निवडणुका आल्या की सर्वच राजकीय पक्षांकडून आश्वासनांचा पाऊस आणि विकासाच्या स्वप्नांची रेलचेल सुरू होते, मात्र मतमोजणीनंतर या आश्वासनांचे विस्मरण होते. अखेर मतदारांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडते. राजकीय पक्षांच्या भूलथापांना नवी मुंबईतील सुज्ञ मतदारांनी आता थेट आव्हान दिले आहे. तसेच सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांना खोटी आश्वासने न देता मुद्रांक शुल्क पेपरवर विकासकामांची लेखी हमी देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे राजकीय पक्षांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नवी मुंबईतील सजग नागरिक मंचच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या अनोख्या उपक्रमांतर्गत उमेदवारांनी केवळ जाहीरनामे नव्हे, तर थेट १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क पेपरवर विकासकामांची लेखी हमी द्यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात येत आहे. नो स्टॅम्प पेपर, नो व्होट या घोषवाक्यासह शहरभर फलक झळकले आहेत. या मोहिमेला अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी उघड पाठिंबादेखील दिला आहे.
निवडणूक प्रचारात मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या उमेदवारांना आता मतदार थेट प्रश्न विचारत आहेत. प्रचाराला येण्यापूर्वीच उमेदवारांना मुद्रांक शुल्क पेपरच्या मागणीला सामोरे जावे लागत असल्याने राजकीय पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे दिसून येत आहे.
सहा ठोस अटी
या मोहिमेअंतर्गत मतदारांनी उमेदवारांसमोर सहा ठोस अटी ठेवल्या आहेत. यात विकासकामे स्थानिक गरजांनुसारच करावीत, नगरसेवक निधीचा संपूर्ण तपशील संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्यात यावा, नियमित जनता दरबारातून कामाचा हिशोब देण्यात यावा, स्वतःच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावावर पालिकेची कंत्राटे घेऊ नयेत, रस्ते व नागरी सुविधांच्या गुणवत्तेची लेखी हमी देण्यात यावी, सरकारी शाळा व रुग्णालयांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, या सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
