सत्ताधाऱ्यांतील वादांमुळे विकास रखडला : रोहित पवार
वाशी, ता. १२ (बातमीदार) : वनमंत्री गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात ‘नळावरची भांडणे’ सुरू असल्याचा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी लगावला. नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी नवी मुंबईत आले असताना त्यांनी सत्ताधारी गटावर जोरदार हल्ला चढवला. सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद, समन्वयाचा अभाव आणि आरोप-प्रत्यारोपांमुळे शहराच्या विकासाला मोठा फटका बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी नवी मुंबईत भव्य बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीला मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांची उपस्थिती लाभली. विविध परिसरांतून रॅली मार्गक्रमण करत असताना रोहित पवार यांनी नागरिकांशी संवाद साधला व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ला मतदान करण्याचे आवाहन केले. सत्ताधाऱ्यांनीच महापालिका लुटल्याचा आरोप करत रोहित पवार म्हणाले की, सत्तेत असलेलेच नेते एकमेकांवर आरोप करत असतील, तर शहराच्या हिताचे निर्णय कोण घेणार, हा मोठा प्रश्न आहे. नागरी समस्या, रखडलेली विकासकामे, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे नवी मुंबईतील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यावेळी त्यांनी भाजपवरही टीका केली. धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. अदानी समूहासोबत करार झालेला असताना एसआरए आणि डीआरपीच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जाईल, असे सांगून खोटी आश्वासने दिली जात असल्याचे ते म्हणाले. धारावीतील रहिवाशांच्या प्रश्नांवर केवळ निवडणुकीपुरते राजकारण सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी केली. भाजप आणि शिवसेनेकडून निवडणुकीत दादागिरी, पैशाचा आणि दहशतीचा वापर करून नगरसेवक खरेदी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही रोहित पवार यांनी केला. यासंदर्भातील व्हिडीओ समोर येत असून हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
