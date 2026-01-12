जनतेने घराणेशाहीला उखडून फेकावे
जनतेने घराणेशाहीला उखडून फेकावे
नेरूळ, ता. १२ (बातमीदार) : नेरूळ-जुईनगर विभागात येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या उमेदवारांनी सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात कडवे आव्हान उभे केले आहे. या विभागातून निवडणूक लढवत असलेल्या सुहासिनी नायडू यांनी थेट भाजपच्या घराणेशाहीवर हल्लाबोल करत जनतेने या प्रवृत्तीला उखडून फेकावे, असे आवाहन केले आहे.
प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये भाजपकडून एकाच कुटुंबातील दोन सदस्यांना उमेदवारी देण्यात आली. तसेच त्यांच्या समर्थकांनाही तिकीट दिले गेल्याने आमच्यावर अन्याय झाला, असा आरोप सुहासिनी नायडू यांनी केला. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जिल्हाध्यक्ष भरत जाधव यांचे आभार मानत, पक्षाने मोठ्या मनाने स्वागत करून बळ दिल्याचे सांगितले. सुहासिनी नायडू म्हणाल्या की, आतापर्यंत त्यांनी अनेक विकासकामे स्वखर्चातून केली असून कधीही महापालिकेवर अवलंबून राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच नागरिकांच्या मनात आजही विश्वास कायम आहे. माझ्या प्रभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी ठोस व्हिजन तयार केला असून, हा प्रभाग नवी मुंबईतील आदर्श प्रभाग ठरवण्याचा माझा संकल्प आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.