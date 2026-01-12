दवणे आत्महत्याप्रकरणी आरोपींना जामीन दवणे आत्महत्याप्रकरणी आरोपींना जामीन
दवणे आत्महत्याप्रकरणी आरोपींना जामीन
तारापूर, ता. १२ (बातमीदार) : डहाणूत खासगी सावकारांच्या मानसिक, आर्थिक जाचाला कंटाळून चिंचणीतील डायमेकर व्यावसायिक किशोर दवणे यांनी आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली होती. या प्रकरणात अटकेतील दोन आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, उर्वरित तीन आरोपींची अटी व शर्तींच्या अधीन राहून पुढील चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
मंगेश भालचंद्र चुरी, तुषार हरेश साळसकर अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तर नितीन उमराव जैन, इंद्रदेव विश्वनाथ गुप्ता आणि अरविंद रखमाजी पाटील ऊर्फ पिंटा या तिघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. वाणगाव सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुषार पाचपुते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटकपूर्व जामीन मिळालेल्या आरोपींवर न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू असून, चौकशीदरम्यान अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित आरोपींवर पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सावकारीच्या जाळ्यात अडकून भविष्यात आणखी कुणाचा बळी जाऊ नये, यासाठी या प्रकरणातील सर्व आरोपींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मृत व्यावसायिकाच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
