भिवंडीत कारमधील मद्यसाठा जप्त
भिवंडी, ता. १२ (वार्ताहर) : पालिका निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला असतानाच शहरात मतदारांना मद्याचे प्रलोभन दाखवण्याचे प्रकार होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी आचारसंहिता पथकाने भंडारी कंपाउंड येथे एका कारमधील मद्यसाठा जप्त करण्याची कारवाई रविवारी (ता. ११) रात्री केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नारपोली भंडारी कंपाउंड येथील दावत चौक येथे एका कार उभी असल्याची व त्यामध्ये मद्य असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी पाच यांच्या कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर सहाय्यक निवडणूक अधिकारी गिरीश गोष्टेकर यांनी घटनास्थळी आचारसंहिता पथकासह धाव घेत नारपोली पोलिसांना पाचारण केले. या वेळी याठिकाणी इनोव्हा कारची तपासणी केली असता या कारमध्ये विदेशी व देशी मद्याचा ८,६०० रुपयांचा साठा आढळून आला. या वेळी संधीचा फायदा घेत कारचालक पळून गेला. याप्रकरणी आचारसंहिता पथकप्रमुख संदीप चव्हाण यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नारपोली पोलिसांनी कार जप्त करीत गुन्हा नोंद केला आहे.
