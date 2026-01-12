एकनाथ शिंंदेसह गणेश नाईक यांची चौकशी करण्याची मागणी
वाशी, ता. १२ (बातमीदार) : सत्तेत सहभागी असलेले वनमंत्री गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत. या दोन्ही मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन त्यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सोमवारी (ता. १२) घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी आता फक्त दोन दिवसांचा कालावधी उरलेला असताना नवी मुंबईत गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील वाद टोकाला गेला आहे. दोन्ही नेते सत्तेत सहभागी असताना एकमेकांवर गंभीर आरोप करीत आहेत. त्यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेच्या वतीने दोन्ही नेत्यांना भ्रष्टाचाराचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. या पुरस्कारांची घोषणा तुर्भे येथील योगी हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील, प्रवीण म्हात्रे, मनसेचे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे, शिवसेना जिल्हा संघटक रंजना शिंत्रे, विधानसभा प्रमुख अतुल कुळकर्णी, मनसेचे विलास घोणे आदी उपस्थित होते.
