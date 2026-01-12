प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार

प्रचाराची रणधुमाळी आज थंडावणार
अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः महापालिका निवडणुकीनिमित्त मुंबईतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मतदारांच्या गाठीभेटी, प्रचारफेरी, सभा, बैठकांच्या माध्यमातून उमेदवार मतदारसंघ पिंजून काढत आहेत. आरोप-प्रत्यारोप, विविध आश्वासनांनी प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे. उद्या (ता. १३) सायंकाळी ५ वाजता प्रचार संपणार असल्याने शेवटच्या दिवशी अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा सर्वपक्षीयांचा प्रयत्न असणार आहे.
प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी मतदारसंघ पालथा घालण्यावर उमेदवारांचा भर असणार आहे. प्रत्यक्ष गाठीभेटी घेण्यासाठी सर्व प्रभागांमध्ये मोठमोठ्या रॅली निघणार आहेत. त्यात पक्षाचे वरिष्ठ नेते सहभागी होणार आहेत. त्यातून शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न सर्वच उमेदवार करणार आहे. त्यामुळे उद्याचा दिवस सर्वच उमेदवारांसाठी कसोटीचा असणार आहे.
---
भरारी पथकांची राहणार नजर
सर्व पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी मुंबईवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रचार संपताच गुप्त बैठका, राजकीय डावपेच आखले जातील. राजकीय पक्षांचे नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते आणि नागरिकांच्या हालचालींवर निवडणूक आयोगाचे भरारी पथक, पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे.
