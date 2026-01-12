किशोरी पेडणेकर यांना दिलासा
ऐनवेळी याचिका ऐकण्यास न्यायालयाचा नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : ठाकरे गटाच्या उमेदवार आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर दाखल गुन्ह्याची माहिती दडवल्याचा आरोप करणारी याचिका सोमवारी (ता. १२) उच्च न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला. निवडणुकीच्या तीन दिवस आधी याचिका दाखल करण्यात आल्याने त्यावर तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने याचिका ऐकण्यास नकार देताना नमूद केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पेडणेकरांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या सुशीबेन शहा यांनी पेडणेकर यांच्या उमेदवारी अर्जाला उच्च न्यायालयात वकील कल्पेश जोशी यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची मागणी करण्यात आली. तथापि, निवडणूक गुरुवारी होणार असल्याकडे लक्ष वेधून न्यायालयाने याचिकेवरील तातडीच्या सुनावणीला नकार देऊन सुनावणी तहकूब केली.
काय आहे याचिका?
किशोरी पेडणेकर या आगामी महापालिका निवडणुकीत प्रभाग १९९ (मध्य मुंबई)च्या नगरसेवकपदाच्या रिंगणात उभ्या आहेत. पेडणेकर यांनी त्यांच्या उमेदवारी अर्जात त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्याची माहिती उघड न केल्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बेकायदा, अवैध घोषित करून फेटाळण्याची मागणी शहा यांनी केली होती. याचिकेनुसार कोरोना काळातील कथित बॉडी बॅग फसवणुकीच्या प्रकरणात पेडणेकर यांच्यावर आराेप आहेत. त्यासोबतच मुंबईतील विविध पोलिस ठाण्यांत दाखल पाच गुन्ह्यांची माहिती पेडणेकर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात हेतुपुरस्सर दडपल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
