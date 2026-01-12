मुंबईत ४५ कोटींचे ५५ ग्रॅम अंमली पदार्थ जप्त
मुंबईत ४५ कोटींचे ५५ ग्रॅम अमलीपदार्थ जप्त
२९ जणांवर गुन्हे दाखल; देशी कट्टा, दारूगोळ्यासह २०३ धारदार शस्त्रे जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरू आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात केलेल्या कारवाईत एकूण तीन कोटी १० लाख १७ हजार २० रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. तर मुंबईत ४४ कोटी ९५ लाख सात हजार २३७ रुपयांचे ५५ ग्रॅम ब्राउन शुगर, चरस, गांजा जप्त करण्यात आल्याची माहिती मुंबई महापालिका आयुक्त तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली. दरम्यान, देशी कट्टा, दारूगोळ्यासह २०३ धारदार शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून, २९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे गगराणी यांनी सांगितले.
राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा १५ डिसेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने केली आणि त्याच दिवशी संध्याकाळपासून राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक काळात आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी फ्लाइंग स्कॉट, भरारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, निवडणुकीची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यातच निवडणूक काळात आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २९ महापालिका क्षेत्रात करण्यात आलेल्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम, अमली पदार्थांचा साठा, धारदार शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
-----
अशी झाली कारवाई
रोख (कोटीत)- मद्य - अमली पदार्थ
तीन कोटी - १० लाख - २७ हजार २० रुपये
--
जप्त केलेल्या वस्तू
मद्य - १,२३७ लिटर, किंमत - आठ लाख तीन हजार ३३० रुपये
--
बेकायदा झेंडे, फलकांवर कारवाई
जाहिरात फलकांवर कारवाई - ७,६५१
बेकायदा झेंडे - १,६०१
...........
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.