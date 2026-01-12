जमिनीवरील अधिकार हे भूमिपुत्रांचेच
जमिनीवरील अधिकार हे भूमिपुत्रांचेच
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही
वाशी, ता. १२ (बातमीदार) : ‘नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांचे हक्क अबाधित ठेवत साडेबारा टक्के भूखंडधारकांना निश्चितपणे मालकी हक्क देण्यात येणार असून, झोपडपट्टीवासीयांना हक्काची घरे मिळवून देण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नवी मुंबईतील सर्व जमिनीवरील अधिकार हे भूमिपुत्रांचेच असतील, असे ठाम आश्वासन त्यांनी दिले.
ऐरोली येथे भाजपच्या वतीने आयोजित जाहीर सभेत मुख्यमंत्री फडणवीस सोमवारी (ता. १२) बोलत होते. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, झोपडपट्टी पुनर्वसन, शहराचा भविष्यातील विकास आराखडा यांचा सविस्तर आढावा त्यांनी या वेळी घेतला. महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर नवी मुंबईचे कोणतेही विकासकाम अडणार नाही. शहराच्या विकासात कोणीही अडथळा आणू देणार नाही, असा ठाम इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, की ‘नवी मुंबईला मुंबईशी अधिक सक्षमपणे जोडण्यासाठी रस्ते, रेल्वे व सागरी वाहतुकीचे जाळे विस्तारले जात असून, ठाण्यापासून नवी मुंबईपर्यंत वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू केली जाणार आहे. यासाठी २१ ठिकाणी जेट्टी उभारण्यात येत असून, या सुविधांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे.’ महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड पालिकेलाच मिळाले पाहिजेत, यावर त्यांनी ठाम भूमिका मांडली. दरम्यान, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सिडकोचा नवी मुंबईतील कारभार संपवून सिडकोला शहराबाहेर पाठवावे, नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या मालकी हक्काच्या जागा तत्काळ द्याव्यात, अशी ठाम मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
‘कमळा’ची काळजी घ्या!
नवी मुंबईचे शिल्पकार म्हणून गणेश नाईक यांचे योगदान अतुलनीय असून, शहर घडवण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. मी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असे स्पष्ट करत १५ तारखेला ‘कमळा’ची काळजी घ्या, त्यानंतर मी तुमची काळजी घेईन, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदारांना केले.
